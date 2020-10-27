В ЛНР пенсии с 1 января вырастут на 17 процентов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С января 2021 года размер пенсионных выплат в ЛНР будет увеличен на 17 процентов. Соответствующее постановление приняло Правительство. Об этом сегодня сообщили в Пенсионном фонде ЛНР.

- Для повышения уровня пенсионного обеспечения получателей пенсий, проживающих на территории Луганской Народной Республики, 23 октября 2020 принято постановление № 792/20 «Об увеличении размера пенсионных выплат». Согласно нему, с 1 января 2021 года будет увеличен на 17 процентов размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца, - говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде отметили, что увеличение размера выплат будет проводиться с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии, установленных согласно действующему законодательству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ОБСЕ дали оценку местным выборам на Украине

«Комсомольская правда - Донбасс» задала вопрос руководителю Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (подробнее)