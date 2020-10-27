29 октября российский гумконвой доставит в ДНР медоборудование и вакцину от гриппа. Фото: МЧС ДНР

29 октября в ДНР прибудет российский гуманитарный конвой. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- В четверг, 29 октября 2020 года, ожидается прибытие гуманитарного конвоя из Российской Федерации. По линии гуманитарной помощи ожидается медицинское оборудование, лекарственные препараты, а также вакцина от гриппа, - говорится в сообщении.

Полученное медицинское имущество распределят между учреждениями здравоохранения. В прошлый раз конвой доставлял гуманитарную помощь в Донбасс в конце августа.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия передаст в Республику медицинское оборудование и препараты для диагностики и лечения коронавирусной инфекции на 258 миллионов рублей.

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