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В ДНР утвердили порядок получения удостоверения участника боевых действий

Документ опубликован на официальном сайте Главы ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин подписал указ об утверждении порядка выдачи документов, подтверждающих статус участника боевых действий

Денис Пушилин подписал указ об утверждении порядка выдачи документов, подтверждающих статус участника боевых действий

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об утверждении порядка выдачи документов, подтверждающих статус участника боевых действий и члена семьи погибшего при защите Республики.

- Утвержден порядок установления процедуры выдачи документов лицам, не являющимся военнослужащими и принимавшими участие в боевых действиях, а также военнослужащим, подтверждающим свой статус в соответствии с законом о социальной защите ветеранов войны, - говорится на сайте Главы ДНР.

Решение о выдаче соответствующих удостоверений принимают силовые ведомства, где военнослужащий проходил (проходит) службу. Решения в отношении лиц, проходивших службу в составе народного ополчения, принимает военный комиссариат. Максимальный срок рассмотрения обращений – 60 дней.

Для получения удостоверения необходимо подать обращение с паспортными данными военнослужащего, указанием периода участия в боевых действиях, две фотографии, копии документов, подтверждающих участие в боевых действиях. Тем, кто подает на удостоверение члена семьи погибшего при защите Республики, кроме вышеуказанных документов нужно предоставить свидетельство о смерти военнослужащего, указав обстоятельства смерти, а также документы, подтверждающие родственную связь с ним.

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