В Луганске суд оштрафовал директора коммунального предприятия за нарушения прав работников

В Луганске суд рассмотрел «дело о коммунальщиках»

В Луганске суд по результатам проверки прокуратуры оштрафовал директора одного из коммунальных предприятий и само предприятие на 60 тысяч рублей за нарушения требований трудового законодательства. Об этом сегодня сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- По результатам проверки установлено, что должностными лицами предприятия грубо нарушаются права работников на обеспечение надлежащих условий труда, своевременную выплату заработной платы, предоставление отпусков и другие, - говорится в сообщении.

Было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях в отношении директора и предприятия.

- Артемовским районным судом Луганска вынесены постановления о привлечении предприятия и директора к административной ответственности, назначены штрафы на общую сумму 60 000 рублей, – сообщили в Генпрокуратуре.

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