В ДНР за сутки с пневмонией госпитализировали 103 человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ДНР за сутки пневмонию выявили у 215 человек, из них госпитализировали - 103. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
- Всего на лечении 2231 пациент с пневмониями, из них 441 - на кислородной поддержке (плюс 50 за сутки), - говорится в сообщении.
Коронавирус в ДНР за все время выявили у 6103 человек. По данным Минздрава, сейчас на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 2962 пациента, выписаны – 2675 человек, летальных случаев – 466.
В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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