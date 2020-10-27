В ДНР за сутки с пневмонией госпитализировали 103 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР за сутки пневмонию выявили у 215 человек, из них госпитализировали - 103. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- Всего на лечении 2231 пациент с пневмониями, из них 441 - на кислородной поддержке (плюс 50 за сутки), - говорится в сообщении.

Коронавирус в ДНР за все время выявили у 6103 человек. По данным Минздрава, сейчас на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 2962 пациента, выписаны – 2675 человек, летальных случаев – 466.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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