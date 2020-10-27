ЦРБ ДНР предупредил о временном отключении всех видов операций с пластиковыми картами Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 27 октября, Центральный республиканский банк ДНР приостановит для технических работ все виды операций с пластиковыми картами. Отключение будет длиться с 12.00 до 14.00. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ.

- С 12.00 до 14.00 Центральным республиканским банком будут проводиться технические работы. В указанное время не будут осуществляться все виды операций с пластиковыми картами. Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении.

Уточняется, что не будут работать банкоматы, кассовые и торговые POS-терминалы. Кроме того, клиенты не смогут временно пользоваться услугами, связанными с работой процессингового центра.

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