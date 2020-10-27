В ДНР взрослые болеют ОРВИ в 4 раза чаще, чем в прошлом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удельный вес в структуре заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями на фоне введенных ограничительных мероприятий за прошедшую неделю снизился на 33 процента. Об этом сообщила главный врач Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава ДНР, главный государственный санитарный врач Мирослава Романченко.

- Среди взрослого населения наблюдается рост заболеваний ОРВИ в основном за счет лиц старшего возраста (от 55 лет), что в сравнении с прошлым годом выше в 4 раза, - рассказала Мирослава Петровна.

За минувшую неделю в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 8583 случая заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией, что ниже эпидемического порога в 2 раза.

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