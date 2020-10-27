В Донецке в ботаническом саду зацвели поздние хризантемы. Фото: Донецкий ботсад

В Донецком ботаническом саду зацвели поздние сорта хризантем, цветение продолжится до первых заморозков. Об этом сообщили в орготделе ботанического сада.

- Фаворитами осенних цветов считаются хризантемы. Белые, желтые, сиреневые, малиновые, красные, двуцветные - они очаровывают своей простотой и буйством красок. У нас в коллекции около 30 сортов, - рассказали в ботаническом саду.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 га. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Путь Визенталь»: Киев устраивает на границе Донбасса с Россией тренировки по «деблокированию» украинских пограничников

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)