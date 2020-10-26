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Погода в Донецке на день: 27 октября на протяжении всего дня будет стоять облачная погода

Но при этом осадков синоптики не прогнозируют
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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За последние 130 лет 27 октября максимальная температура составляла почти 19 градусов тепла, а самая низкая – минус 8.8 градусов

За последние 130 лет 27 октября максимальная температура составляла почти 19 градусов тепла, а самая низкая – минус 8.8 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Донецкой Народной Республике 27 октября будет облачной. На протяжении всего дня на небе будут облака, которые закроют за собой солнечные лучи. Но при этом осадков, по прогнозам синоптиков, не предвидится.

С 21.00 26 октября до 21.00 27 октября температура воздуха будет колебаться от 9 градусов тепла ночью до 15 градусов днем. Ветер умеренный. Дуть будет в восточном направлении. Скорость воздушных потоков будет составлять 5 – 12 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 27 октября почитается память преподобной Параскевы Сербской. В народе считали, что погода в этот день неустойчивая.

— На Грязнуху (преподобная Параскева Сербская) не бывает, — говорили наши предки и верили, что если на дворе сыро и грязно, то значит до наступления настоящей зимы осталось ровно четыре недели.

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