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Общество

Стало известно, какую надбавку к пенсии получат жители ЛНР в новом году

Правительство ЛНР анонсировало повышение пенсии с 1 января 2021 года
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Однако надбавку нельзя будет получить по достижению определенного лимита, определенного Правительством Республики

Однако надбавку нельзя будет получить по достижению определенного лимита, определенного Правительством Республики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Луганской Народной Республики анонсировало очередное повышение пенсионных выплат для местных жителей. Размер надбавки составляет 17 процентов. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте Правительства государства.

Увеличить с 01.01.2021 на 17 процентов размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца, — говорится в документе.

При этом в постановлении сказано, что максимальный размер пенсии после увеличения не может превышать 38.680 рублей (с учетом надбавки, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и других доплат). Исключение составляют только пенсионеры, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

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