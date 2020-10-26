Комбриг ВСУ решил бороться с дезертирством при помощи минирования полей

Проведение инженерных работ и минирования запрещено дополнительными мерами контроля перемирия. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Командир 54-й бригады ВСУ в Донбассе Майстренко отдал приказ боевикам заминировать прилегающую к соединению территорию, чтобы подчиненные не смогли уйти в самоволку или дезертировать на территорию ДНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.

— Командир 54 бригады Майстренко, в связи с низким морально-психологическим состоянием подчинённых военнослужащих отдал указания инженерно-саперной группе 74 разведывательного батальона осуществить минирование прилегающей к передовым позициям территории в зоне ответственности мотопехотного батальона. Для исключения перехода военнослужащих ВФУ на нашу сторону боевики будут устанавливать запрещенные международными договорами противопехотные мины, — говорится в сообщении.

Кроме того, в оборонительном ведомстве добавили, что на горячую линию Министерства обороны Украины стали чаще поступать звонки от боевиков и их родственников. Те жалуются на низкое материальное и продовольственное обеспечение 54-й и 56-й бригад ВСУ, которые сейчас находятся в Донбассе. У силовиков нет даже элементарных средств гигиены. Из-за чего и наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции в соединениях.

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