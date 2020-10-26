Студентов-медиков мобилизовали на борьбу с коронавирусом в ДНР

Около 700 студентов сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Фото: студенческий пресс-центр ДонНМУ

В ковидных отделениях ДНР сейчас работают не только врачи со стажем, но и студенты Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького. Для этого они прошли ускоренный курс ухода за больными COVID-19. В «красных зонах» они трудятся в качестве среднего медицинского персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Мы учим основным подходам к лечению, вспоминаем, самое главное, как не навредить. На курсах побывали и студенты, и молодые ассистенты со всех кафедр. Общее время подготовки у них составило 144 часа. На сегодня лекции проводят для врачей-ординаторов. У каждого, кто присутствует на занятиях, есть свой образовательный профиль: это гинекологи, терапевты, хирурги. Но все они готовы действовать сообща в борьбе с новой инфекцией», — рассказал заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и неонатологии ДонНМУ Андрей Колесников.

Напомним, что на сегодняшний день в ДНР зафиксировано 2883 пациента с коронавирусной инфекцией. Они получают стационарное и амбулаторное лечение в медучреждениях Республики.

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