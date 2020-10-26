Чуприн рассказал, почему нет отопления в некоторых домах ДНР

Кроме того, на некоторых котельных намерено регулируют подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые жители ДНР продолжают жаловаться, что в их домах до сих пор холодные трубы несмотря на то, что отопительный сезон давно начался. По данным директора департамента ЖКХ Дениса Чуприна, отопление подается во все магистрали. Но из-за сильного износа сетей возникают аварийные ситуации. И потому не во все дома пока поступает теплоноситель.

— Например, из-за завоздушивания внутридомовых отопительных систем. Для вхождения в нормальный рабочий ритм на системах теплоснабжения происходит регулировка работы оборудования и давления в тепловых сетях, — заявил Чуприн.

Также уточняется, что на часть социальных объектов подача теплоносителя временно не осуществляется по письмам самих потребителей.

— Сюда входят вузы, где в связи с действием режима повышенной готовности учебный процесс переведен в режим дистанционного обучения, школы, где сейчас каникулы, иные объекты, — добавил Чуприн. — И если на улице установится продолжительная тёплая погода, то в соответствии с графиком подача теплоносителя может быть отрегулирована

Коммунальные службы на данный момент занимаются устранением поломок на аварийных участках.

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