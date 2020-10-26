Создатель бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал результаты выборов на Украине

Александр Ходаковский признал крах правящей партии Украины. Фото: личный архив Александра Ходаковского

Бригадир «Востока» и и экс-министр государственной безопасности прокомментировал результаты выборов на Украине, которые там состоялись 25 октября. Рейтинга партии власти "Слуга народа" оказался очень низким.

- В каком контексте нас должно интересовать фиаско «правящей» украинской партии "Слуга народа"? Первое и главное - даже украинские источники писали, что перемирие, и вообще декларация мирных намерений, нужны Зеленскому только до выборов для повышения рейтингов этой самой Слуги. Видимо, по результату их деятельности, в том числе и по части мира, народ решил, что такие слуги ему не нужны, - сказал Александр Сергеевич.

Он напомнил о том кредите доверия, который украинцы питали, выбирая Владимира Зеленского.

- Выбирая Зеленского, народ хотел свежей струи, но не получил - результат очевиден. Что теперь будет мотивировать Зеленского к миру, особенно если вспомнить его недавнюю речь, где он оказался поразительно похож на Порошенко, плюющего слюной с трибуны: у нас будет все, а у них дети будут сидеть по подвалам?

Кстати, в день выборов ВСУ обстреляли Коминтерново на юге ДНР, а над поселком Зайцево был замечен беспилотник.

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