Боевики ВСУ потеряли очередной беспилотник в районе Золотого

ВСУ применили расчет БПЛА для маскировки своих позиций Фото: Влад КОМЯКОВ

По приказу комбрига полковника Ивана Гараза беспилотник ВСУ в очередной раз отправили в район населенного пункта Золотое. Но из-за того, что пилотировал им новичок, то БПЛА ожидаемо затерялся в окрестностях. Об этом сообщил на брифинге в Луганске официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Примечателен тот факт, что из-за заболевания коронавирусной инфекцией оператора беспилотника к полетам был допущен другой военнослужащий соединения, не имеющий навыков управления. В ходе осуществления облета позиций в районе населенного пункта Золотое военнослужащий не справился с управлением и беспилотник был утерян, — рассказал Осадчий.

Боевики из 30-й бригады отправились на поиски утерянного беспилотника. Но в случае, если его так и не найдут, то с пилота потребуют возместить ущерб. Он должен будет восстановить БПЛА за свой счет.

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