Погода на неделю в Донецке: Ожидаются кратковременные дожди и высокая температура воздуха

Осень окончательно вступила в свои права Фото: Андрей АБРАМОВ

На этой неделе погодные условия в Донецкой Народной Республике не сильно поменяются. Температура воздуха в дневное время будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла. Это всего на пару градусов ниже, чем на прошлой неделе. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Наталья Гетова.

— В Республике на текущей неделе в отдельные дни ожидаются небольшие дожди, порывистый ветер; основной фон температуры воздуха: ночью 5-10º тепла, днем 11-16º тепла, — говорится в сообщении Гетовой.

Тем временем в Минздраве в очередной раз напоминают о важности противоэпидемиологических мер против сезонных заболеваний, пневмоний и нового типа коронавирусной инфекции.

Уже сейчас ситуация с больницами остается сложной. Если заболеваемость не пойдет на спад, то в учреждениях здравоохранения не останется мест в реанимациях.

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