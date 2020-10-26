В Дебальцево установят монумент войнам-освободителям

Монумент будет называться «Дебальцевский котел. Их имена бессмертны» Фото: Александр КОЦ

В Дебальцево установят монумент, состоящий из плит, на которых будут выгравированы имена освободителей города от боевиков ВСУ. Мемориал хотят установить в центральном парке возле здания администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Дебальцево.

— С целью увековечивания памяти воинов, отдавших свою жизнь за освобождение Дебальцево, и в память о мирных жителях, погибших от украинских карателей, в городе ведутся работы по сооружению монумента «Дебальцевский котел. Их имена бессмертны»... У монумента планируется проведение городских мероприятий, посвященных освобождению города от украинских карателей, акции в память о погибших детях, и прочее, — отметили в пресс-службе города.

Добавим, что это будет второй памятный монумент в городе. В том же парке есть камень под названием «Вечная память братьям и сестрам, отдавшим свою жизнь за освобождение Дебальцево от рук украинских карателей». Как отметили в пресс-службе, он может стать элементом готовящейся композиции.

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