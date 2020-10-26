Телеканал ЛНР стал вещать на подконтрольную Киеву территорию Республики

Главред отметила, что запуск трансляции – это победа, которую удалось заполучить благодаря командной работе республиканской и региональной властей, а также коллектива «Информационного вестника» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеканал «Мой Кировск» стал вещать на подконтрольной Киеву территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил первый замминистра связи массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

— Скажем так, нас теперь далеко слышно. И сегодня Кировск говорит, а Северодонецк слышит, — сказал Першиков.

Первый замминистра отметил, что телеканал является «важным рупором» информационного пространства Республики. Поэтому благодаря ему соотечественники на подконтрольной Киеву территории смогут слышать правду.

— Состоялось важное событие, это для нас была несбыточная мечта – чтобы в Кировске появилось телевидение, которое будут слышать все. И сегодня нам уже звонят с временно оккупированных территорий наши жители – они слышат нас! — сказала главный редактор редакции «Информационный вестник» Ольга Степанова.

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