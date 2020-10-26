Боевики ВСУ в населенных пунктах Донбасса устраивают масочные рейды

Подконтрольная Киеву часть ЛНР находится в красной зоне по заболеваемости коронавирусом. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

Подконтрольная Киеву часть Луганской области занесена в «красную зону» по распространению коронавирусной инфекции. В связи с этим, комбриг Поступальский отдел приказ своим боевикам патрулировать улицы и блокпосты. Нарушители масочного режима штрафуют без составления протокола. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на разведку.

— По указаниям комбрига Поступальского усилены патрули на улицах и блокпостах. Патрулям поставлена задача проверять магазины, а также останавливать мирных жителей, не соблюдающих масочный режим и предлагать решить вопрос без составления протокола, с последующей передачей 1 тысячи гривен с физических лиц и по 3 тысячи гривен с юридических лиц сотрудникам патруля, — говорится в сообщении.

Добавим, что ранее сообщалось о том, что начальник медслужбы из 80-й бригады ВСУ сжег медпункт, чтобы скрыть кражу лекарств от коронавируса. Военная полиция нашла у офицера 500 коробок с лекарствами медпрепаратами и оборудованием.

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