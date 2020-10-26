Семь человек пострадали в столкновении автомобилей «лоб в лоб» в ЛНР

ДТП обошлось без летальных случаев
Фото: Олег УКЛАДОВ
На дороге в Молодогвардейске произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Микроавтобус столкнулся лоб в лоб с внедорожником. Пострадавших с травмами различной степени тяжести отправили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
— В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Toyota Land Cruiser, госномер В530УХ, и Mercedes Vitо, госномер А541ХА, пострадали водитель и шесть пассажиров микроавтобуса, — говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшие находятся в центральной городской многопрофильной больнице Краснодона, где получает необходимое лечение.
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