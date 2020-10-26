Почти три тысячи человек в ДНР получают лечение от коронавируса

Еще 41 человек излечился от коронавируса в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не выявлено в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Так что получить результаты тестов на COVID-19 не представлялось возможным. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Всего по состоянию на 10:00 26 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 5943: на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2883 пациента, выписаны – 2612 человек, летальных случаев – 448. За сутки выписан 41 человек, — говорится в сообщении.

При этом в Минздраве продолжают держать в курсе по поводу числа заболевших пневмонией. За сутки выявлено 163 новых случая. Из них госпитализировано 40 человек с таким диагнозом. Таким образом всего на лечении с пневмонией находится 2227 человек, 448 – требуют кислородной поддержки.

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