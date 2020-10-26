За прошедшие сутки в Донбассе прозвучал один выстрел

Жертв среди мирных гражданских и повреждений инфраструктуры за отчетный период зафиксировано не было. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины в Донбассе один раз нарушили всеобъемлющий режим прекращения огня. Огонь пришелся по поселку в ДНР. Применялось стрелковое оружие. Об этом сообщили в Представительстве Республики в СЦКК сообщили о нарушении режима прекращения огня в Донбассе со стороны Украины.

«По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Мариупольское направление: стрелковое оружие – 1 раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Коминтерново», — говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдатели выявили работу беспилотника ВСУ в районе населенного пункта Зайцево. Это очередное нарушение дополнительных мер контроля перемирия.

Тем временем в Представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что нарушений перемирия или допмер его контроля зафиксировано не было. На линии соприкосновения Республики и Украины весь день было тихо.

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