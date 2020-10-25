Выборы не помешали Украине обстрелять ДНР

Жители Коминтерново на себе познали всю любовь "нэньки" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины сегодня днем обстреляли село Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР. Это село стало давно одной из самых горячих точек в Донбассе, где осталось доживать всего несколько стариков.

Обстрел был произведен в 12:25 с подконтрольной Украине территории населенного пункта Талаковка, применялось стрелковое оружие.

Тем временем сегодня на Украине проходит голосование в органы местного самоуправления. Украинцам предстоит избрать депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более одной тысячи поселковых советов, а также мэров большинства городов, глав сел и поселков.

Ранее Украина, в лице министра по делам «временно оккупированных» территорий Резникова, заявила, что по политическим соображениям Минск для Украины не является независимой площадкой.

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