В «Ощадбанке» разъяснили, как пенсионеры ДНР могут получить по доверенности новые карты

Сотни тысяч жителей ДНР лишены возможности проехать через пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У сотен тысяч пожилых жителей ДНР и ЛНР закончился срок действия карт «Ощадбанка». Поехать за новыми люди не могут из-за «коронавирусных» ограничений. На горячей линии «Ощадбанка» разъяснили, что пенсионеры-переселенцы вправе воспользоваться помощью доверенного лица.

Для получения новой карты пенсионера доверенному лицу нужно предъявить в отделение «Ощадбанка» оригиналы паспорта и идентификационного кода, а также доверенность, оформленную согласно условиям законодательства.

В тексте доверенности должны быть указаны полномочия на получение платежной карты на имя владельца счета. Для оформления документа следует обратиться к украинскому нотариусу. В условиях ДНР это помогут сделать в фирмах, оказывающих посреднические услуги. Главное, не нарваться на мошенников, которые могут засвидетельствовать доверенность у «липового» нотариуса.

А еще в «Ощадбанке» огорчили - доверенному лицу не выдаются муниципальные карты и электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ). Но у многих пенсионеров из республик Донбасса именно ЭПУ, которые одновременно являются и банковской картой. И для них вариант с доверенностью, увы, «не катит».

К тому же про доверенность рассказали на горячей линии в «Ощадбанке». Но проконсультироваться желательно и в своем отделении банка. Многие сотрудники обычно против всяких доверенностей. Слишком много мошенников зарабатывают на проблемах жителей республик Донбасса.

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