Украинские военные оставили жителей Золотого и Счастья без воды, еды и медикаментов

Украинские военные выставили блокпосты на дорогах. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащие ВСУ под предлогом карантинных мероприятий перекрыли автодороги в районах Золотого и Счастья. Тем самым оставили местных жителей без питьевой воды, продуктов и медикаментов.

- В зоне ответственности 30-й и 80-й бригад ВСУ боевики выставили блокпосты на автодороге. Это не позволяет мирным жителям перемещаться на автотранспорте и даже пешком. Украинские силовики обосновывают свои действия проведением карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, – рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что жителям данных районов уже неделю не осуществляется подвоз питьевой воды, продуктов питания и медикаментов торговыми представителями.

- Мы обращаемся к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием предпринять действенные меры к украинской стороне в связи с ухудшением гуманитарной ситуации, – заявил Осадчий.

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