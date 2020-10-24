В ЛНР продавали «эффективные» пищевые добавки для похудения вместе с психотропами

В домашних условиях пищевые добавки вместе с амфетамином становились «эффективным» средством для похудения. Фото: МГБ ЛНР

Сотрудники МГБ ЛНР ликвидировали канал поставки в Республику из Украины психотропных веществ, организованный жительницей Стаханова. Об этом сообщила пресс-служба МГБ.

- При осмотре жилища у подозреваемой обнаружено 300 граммов амфетамина на сумму 1,2 миллиона рублей, упаковки пищевых добавок, а также оборудование для их производства. Выяснилось, что распространение амфетамина осуществлялось путем его добавления в пищевые добавки, - рассказали в ведомстве.

«Продукция» продавалась под видом эффективного средства для похудения жителям Стаханова, Брянки и Кировска. При этом покупатели не догадывались, что вместе с пищевыми добавками употребляли психотропные вещества, - отметили в МГБ.

По факту контрабанды психотропных веществ в крупном размере возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 282 УК ЛНР. Подозреваемая взята под стражу, ей светит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества.

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