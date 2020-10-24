В Донбассе 9-летний мальчик получил ранение из ружья, когда охотился на фазанов

В полиции возбудили уголовное дело за причинение по неосторожности тяжкого или средней тяжести телесного повреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подконтрольном Киеву селе Калиново Волновахского района 9-летний мальчик получил непроникающее ранение в грудь из пневматического ружья. Он вместе с другом охотился на фазанов. Ребенка госпитализировали в больницу Мариуполя.

- Сотрудники полиции на месте происшествия выяснили, что ребенок пострадал в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем. Мальчик вместе с его 12-летним другом решили охотиться на фазанов, достали у родителей ружья и на улице начали с ними баловаться. В это время ребенок почувствовал боль из-за ранения, – рассказали в местной полиции.

Ребенку сделали операцию, состояние мальчика стабильное.

Тем временем, стражи порядка устанавливают полные обстоятельства происшествия. Предварительно дело квалифицируют по ст. 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».

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