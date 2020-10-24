Жители ЛНР могут пересекать пункт пропуска «Станица Луганская» чаще одного раза в месяц

До 1 ноября работа пункта пропуска «Станица Луганская» приостановлена из-за угрозы коронавируса. Фото: ГМ «Пролиска»

Глава ЛНР Леонид Пасечник изменил порядок пересечения жителей временного пункта пропуска «Станица Луганская».

- Въезд граждан на территорию ЛНР с территории Украины и выезд граждан с территории Республики на территорию Украины, имеющих регистрацию места жительства в ЛНР, осуществляется не чаще одного раза в месяц. В то же время въезд и выезд могут осуществляться чаще одного раза в месяц на основании отдельного решения Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР, - говорится в указе.

Напомним, по решению командующего операцией объединенных сил (ООС), была приостановлена с 15 по 31 октября работа КПВВ «Станица Луганская». Однако позднее украинская сторона сообщила о готовности пропускать жителей с украинской регистрацией на подконтрольную Киеву территорию Луганщины. Но только тех, кто имеет в этом крайнюю необходимость. В частности, едет на похороны близких родственников.

С 15 октября, по отдельному решению командующего ООС, КПВВ прошли 49 человек. Из них 14 человек - на Украину, 35 - в ЛНР.

Тем временем, в ЛНР сообщили, что жители, которые оказались за пределами Республики и не могут пересечь границы иностранных государств, могут обратиться за помощью в МИД ЛНР по телефону (0642) 50 19 94 или по электронной почте МИД ЛНР: info@mid-lnr.su .

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