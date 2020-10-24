Двое погибших и трое пострадавших: В России попал в аварию автобус из Донецка

В автобусе пострадали водитель и два пассажира. Фото: ГИБДД по Ростовской области

Два человека погибли и трое пострадали в Ростовской области в аварии, в которую попал автобус, следовавший из Донецка в Москву. Происшествие случилось ночью 24 октября.

В два часа ночи в Матвеево-Курганском районе на автодороге Самбек – Матвеев Курган столкнулись фургон и автобус. По предварительной информации ГИБДД по Ростовской области, 24-летний водитель автомобиля «Лада ВИС-234900» выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус Kassbohrer, за рулем которого был 49-летний шофер. Удар был такой силы, что «Лада» превратилась в груду металлолома. В ней погибли водитель и 26-летний пассажир.

«Лада» превратилась в груду металлолома - в ней погибли водитель и пассажир. Фото: ГИБДД по Ростовской области

В автобусе, который ехал из Донецка в Москву, пострадали и были госпитализированы водитель, а также два пассажира - мужчина и женщина.

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