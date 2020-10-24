Украинские пограничники задержали жителя ЛНР, у которого нашли Уголовный кодекс Республики

У жителя ЛНР нашли Уголовный кодекс Республики. Фото ГПСУ

На пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области украинские пограничники при осмотре вещей жителя ЛНР обнаружили печатную продукцию ЛНР.

- Во время осмотра у 45-летнего мужчины были обнаружены Конституция, Уголовный кодекс, топографические карты, картосхемы, описание государственной символики и газеты ЛНР, – сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Задержанный рассказал пограничникам, что ехал в гости к родителям, собирался подать документы на загранпаспорт Украины. Без этого документа он бы не смог потом вернуться в ЛНР через территорию России. А печатную продукцию мужчина приобрел в одном из киосков Луганска. Должен был передать в Лисичанске своему знакомому – по его просьбе.

Теперь луганчанину светит тюрьма до пяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье 436-1 УК Украины.

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