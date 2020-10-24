Коронавирус в ЛНР: За минувшие сутки от COVID-19 умерли двое жителей Республики

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

За минувшие сутки коронавирусом в ЛНР заболели 17 жителей. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 1441 случай заражения опасной инфекцией. 68 человек, заразившихся COVID-19, скончались. Из них двое – за прошедший день. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1441. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1087 человека. Из них 29 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики еще весной ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Потом большая часть ограничительных мер значительно смягчена. А сейчас идет процесс усиления карантинных мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россия протянула руку помощи в борьбе с коронавирусом»: В ЛНР доставят лекарства и оборудование на 141 миллион рублей

Глава Республики Леонид Пасечник поблагодарил российское руководство за гуманитарную помощь (подробнее)