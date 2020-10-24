Коронавирусный ажиотаж: В ЛНР руководитель госпредприятия закупил имбирь на 670 тысяч рублей

Цены на имбирь в Луганске снова начали расти. Фото: rynkilnr.su

В ЛНР руководитель одного из государственных унитарных предприятий закупил имбирь по завышенным ценам.

- Руководитель без проведения мониторинга цен, умышлено игнорируя принцип рентабельности товара и получения прибыли, закупил за государственные деньги имбирь по значительно завышенным ценам на сумму более 670 тысяч рублей, - рассказали в центре общественных связей МВД ЛНР.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 350 УК ЛНР («Злоупотребление должностными полномочиями»). За это деяние предусмотрено лишение свободы до 10 лет.

В МВД не сообщили, сколько и для каких целей закуплено имбиря. Впрочем, известно, что сей продукт рекламируют как хорошее профилактическое средство, которое помогает не только при ОРВИ и гриппе, но и при коронавирусе.

Кстати, по этой причине в апреле в Луганске цена кило имбиря достигала 7 тысяч рублей. И сейчас, в октябре, этот продукт снова подорожал, пока вдвое – до 550 рублей.

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