В Минздраве ДНР призвали жителей не делать КТ для профилактики

КТ нужно делать только по назначению доктора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики призвали жителей не делать компьютерную томографию грудной полости без назначения врача.

- Несмотря на распространенное мнение, компьютерная томография помогает определить наличие инфекции, она выявляет только изменения в легких, - говорят в Минздраве ДНР. - То есть, при наличии симптомов, но отсутствии изменений при КТ человек вполне может быть болен новой коронавирусной инфекцией.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что компьютерная томография не метод первичного обследования.

- Она назначается в более сложных случаях, - рассказывают в министерстве. - Это исследование не рекомендуется часто. Компьютерная томография – сложный диагностический метод, который связан с высокой лучевой нагрузкой на пациента. Не все изменения легких – признак COVID-19. Изменения могут возникать при любом респираторном заболевании, например, при гриппе.

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