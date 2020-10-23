«Для ускорения получения паспорта ДНР»: В Республике рассматривают открытие центров дактилоскопии

Рассматривается вопрос открытия центров дактилоскопии. Фото: из архива KP.RU
В Донецкой Народной Республике продолжают решать вопрос об ускорении процесса оформления паспорта ДНР. В министерстве внутренних дел государства рассматривают открытие центров дактилоскопии.
Отмечается, что с сентября дактилоскопия стала – обязательной процедурой.
- Рассматривается вопрос об открытии центров дактилоскопической регистрации, где граждане смогут осуществить дактилоскопипование по заранее выданным талонам, до подачи заявления о получении паспорта гражданина ДНР. Это позволит сократить время приема документов в миграционной службе, - сказали в МВД Республики.
В министерстве внутренних дел рассказали, что на сегодняшний день больше 200 тысяч человек заявили о своем желании получить паспорт гражданина Республики.
- До конца текущего года планируется выдать более 300 тысяч паспортов, - подчеркнули в правоохранительном ведомстве ДНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр образования ДНР Михаил Кушаков: Школьные каникулы продлили, надеемся на полноценное обучение после 1 ноября
Школьники ДНР сядут за парты не раньше 2 ноября (подробности)