«Для ускорения получения паспорта ДНР»: В Республике рассматривают открытие центров дактилоскопии

Рассматривается вопрос открытия центров дактилоскопии. Фото: из архива KP.RU

В Донецкой Народной Республике продолжают решать вопрос об ускорении процесса оформления паспорта ДНР. В министерстве внутренних дел государства рассматривают открытие центров дактилоскопии.

Отмечается, что с сентября дактилоскопия стала – обязательной процедурой.

- Рассматривается вопрос об открытии центров дактилоскопической регистрации, где граждане смогут осуществить дактилоскопипование по заранее выданным талонам, до подачи заявления о получении паспорта гражданина ДНР. Это позволит сократить время приема документов в миграционной службе, - сказали в МВД Республики.

В министерстве внутренних дел рассказали, что на сегодняшний день больше 200 тысяч человек заявили о своем желании получить паспорт гражданина Республики.

- До конца текущего года планируется выдать более 300 тысяч паспортов, - подчеркнули в правоохранительном ведомстве ДНР.

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