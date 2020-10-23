В ЛНР продлили школьные каникулы

Осенние каникулы продлены до 1 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Осенние школьные каникулы в ЛНР продлены до 1 ноября. Решение об этом приняла Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия, сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

- Комиссия решила вернуться к обсуждению вопроса о переходе на очно-заочную форму обучения в общеобразовательных организациях Республики на очередном заседании ЧСПК, - говорится в сообщении.

На заседании Чрезвычайной комиссии, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко отметила, что продолжительные осенние каникулы уже дали положительный результат.

- Однако напряженная ситуация, вызванная высоким уровнем заболеваемости вирусными инфекциями, сохраняется, - сказала министр.

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