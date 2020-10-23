Больше 160 тысяч жителей ДНР стали гражданами РФ

С каждым днем среди жителей Республик Донбасса все больше граждан России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители Республик Донбасса продолжают получать российские паспорта по упрощенной схеме. С июня 2019 года гражданство Российской Федерации получили больше 160 тысяч жителей Донецкой Народной Республики.

- Сотрудники миграционной службы отмечают, что жители ДНР проявляют высокую активность в получении паспортов Российской Федерации. На сегодняшний день с заявлениями о приеме в гражданство РФ обратились 190 тысяч граждан, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Напомним, паспорта РФ жителям ДНР начали выдавать 14 июня 2019 года. Подача документов происходит на территории Республики, а вступление в гражданство – в Ростовской области – в одном из четырех пунктов выдачи: в селах Куйбышево и Покровское, Родионово-Несветайской слободе и поселке Матвеев Курган. Для поездок за паспортами в РФ был организован спецрейс.

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