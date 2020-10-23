В ВСУ выявили недостачу 23 тонн топлива

В украинской армии продолжается воровство вооружения. Фото: штаб ООС

В 14-й бригаду вооруженных формирований Украины военная комиссия выявила недостачу топливо. Всего было украдено 23 тонны. Об этом рассказал начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- 15 октября в 14-ю бригаду ВСУ в район населенного пункта Лоскутовка прибыла комиссия штаба ОТГ «Север» по проверке качества перевода вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации, - говорит он. - В ходе внутренней проверки комиссией выявлен факт недостачи 23 тонн дизельного топлива.

Лещенко отметил, что из объяснений начальника службы горюче-смазочных материалов соединения установлено, что недостающее топливо было выдано в подразделения еще в августе, однако подтверждающих документов на списание не предоставлено.

С целью избежать прокурорской проверки командир бригады полковник Сергей Войченко решил вопрос с председателем комиссии о восстановлении недостающего горючего своими силами, - рассказал начальник оборонного ведомства Республики.

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