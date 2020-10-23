В ДНР рассказали, сколько раз Украина нарушила дополнительные меры в Донбассе

Эдуард Басурин
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С начала действия дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня в Донбассе – зафиксировано больше двухсот нарушений со стороны Украины. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
- С момента вступления в действие дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня зафиксировано 229 нарушений со стороны вооруженных формирований Украины, – сказал Басурин.
Эдуард Александрович отметил, что в 114 случаях был нарушен запрет на открытие огня, 33 раза украинские подразделения использовали беспилотные летательные аппараты.
- Кроме того, отмечено 82 факта проведения инженерных работ по дооборудованию позиций, - рассказал Эдуард Басурин.
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