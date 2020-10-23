НМ ЛНР: После испытаний американской вакцины от COVID-19 скончался украинский солдат

Вакцину испытывали на солдатах ВСУ. Фото: штаб ООС

На заразившихся коронавирусной инфекцией солдатах вооруженных формирований Украины проводили испытания американской вакцины от COVID-19. В результате – один военнослужащий скончался. Об этом рассказал начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- По имеющейся у нас информации, в одной из лабораторий, расположенной в районе населенного пункта Старобельск, на базе медицинского центра Medical City проводились испытания на военнослужащих ВСУ, заразившихся коронавирусной инфекцией, на предмет взаимодействия организма человека с вакциной, - сказал Лещенко.

Он отметил, что вакцина была введена 12 военнослужащим 24-й бригады, из которых восемь имели положительный тест на коронавирус.

- В результате действия вакцины состояние зараженных военнослужащих стремительно стало ухудшаться, один из военнослужащих старший солдат Губенко скончался, - рассказал начальник УНМ ЛНР.

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