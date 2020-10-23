Начальник оборонного ведомства ЛНР заявил о нарушениях со стороны ВСУ

Зафиксировано размещение техники ВСУ в Донбассе Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать дополнительные меры по контролю режима прекращения огня. Начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко заявил, что ВСУ размещают вооружение.

- За прошедшую неделю установлено нахождение замаскированной боевой техники украинских оккупантов - одна зенитная самоходная установка «Тунгуска» в населенном пункте Сиротино, один зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» в населенном пункте Рубежное; одна зенитная установка ЗУ-23 и четыре бронетранспортера МТ-ЛБ в населенном пункте Попасная, один БТР-70 в населенном пункте Золотое, - сообщил Лещенко.

Начальник оборонного ведомства ЛНР отметил, что для того, чтобы вооружение не обнаружили наблюдатели ОБСЕ – киевские силовики препятствуют работе беспилотников.

- Призываем СММ ОБСЕ принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, - сказал Ян Лещенко.

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