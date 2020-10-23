ВСУ обстреляли Яковлевку и Ленинское в ДНР

Украинская армия выпустила по ДНР 8 боеприпасов. Фото: штаб ООС

За сутки украинские вооруженные формирования трижды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило три раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – восемь единиц, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что под огонь киевских силовиков папали два населенных пункта Республики.

- Украинские военные вели огонь по районам сел Яковлевка под Ясиноватой и Ленинское на юге страны. При обстрелах применялись минометы калибром 82 миллиметров и стрелковое оружие, - сказали в представительстве.

Отмечается, что зафиксированы и нарушения допмер контроля перемирия.

- В районе подконтрольного Украине села Водяное украинские военные накануне в 15.25 проводили инженерные работы, - сообщили в СЦКК.

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