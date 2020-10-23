За сутки коронавирус в ДНР выявили у 136 человек

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 5735 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным проведенных 22 октября исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 136 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 10.00 23 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 5735, - сообщают в Минздраве ДНР. - За сутки выписано 16 человек. Кроме того, зарегистрировано 19 летальных случаев – мужчины в возрасте от 49 до 82 лет и женщины в возрасте от 61 до 74 лет.

В здравоохранительном ведомстве рассказали, что за все время от коронавируса излечились 2525 человек. Зарегистрировано 423 летальных случая. Лечение продолжают 2787 пациентов.

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