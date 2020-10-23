Коронавирус в ЛНР выявили еще у 33 жителей

За все время коронавирус в ЛНР диагностировали у 1424 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки коронавирус в ЛНР был диагностирован у 33 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 23 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1424, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1058 человек.

- Зарегистрирован один летальный случай, - рассказывают в Минздраве ЛНР. - Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 66 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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