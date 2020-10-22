23 октября в Донецке будет облачно с пояснениями, +18 градусов

23 октября в Донецке будет +18 градусов. Фото: Живой Журнал

В Донецке и Донецкой Народной Республике 23 октября будет облачно с пояснениями.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет от 16 до 18 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: «Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлёт». Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.

По прогнозам синоптиков, 24 октября в Донецке и ДНР будет облачно с прояснениями, станет на градус прохладнее.

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