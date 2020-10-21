Коронавирус в ДНР выявили еще у 117 жителей

Лечение продолжают 2663 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно проведенным 20 октября исследованиям, коронавирус в ДНР выявлен еще у 117 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За сутки выписано 43 человека. Кроме того, зарегистрировано 18 летальных случаев – мужчины в возрасте от 65 до 86 лет и женщины в возрасте от 49 до 90 лет, - говорят в здравоохранительном ведомстве Республики. - Всего по состоянию на 10.00 21 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 5509.

В Минздраве ДНР рассказали, что за все время ковидную инфекцию победили 2461 человек. Зарегистрировано 385 летальных случаев. Лечение продолжают 2663 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет выглядеть донецкая «Юность» после реконструкции: опубликован эскизный проект

Здание Дворца молодежи «Юность» изменит привычный облик (подробности)