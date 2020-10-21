КПВВ «Станица Луганская» начнет выборочно пропускать людей через границу

Кроме того, сообщалось, что закрытие КПВВ с Украиной поможет ЛНР стабилизировать ситуацию с COVID-19. Фото: сайт "Державна прикордонна служба України"

Украинская сторона подтвердила готовность пропускать людей через КПВВ «Станица Луганская». Однако это будет выборочно – только тех, у кого есть украинская регистрация. Об этом в эфире «Вести плюс Луганск» сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

— Украинская сторона подтвердила вчера готовность пропустить людей на территорию Украины с пропиской на территории Украины или по уважительным, скажем, причинам … одной из таких причин является прохождение химиотерапии в Харькове, есть еще уважительные причины … Но с одной оговоркой: мы не будем препятствовать пропуску людей, а Украина в избирательном порядке оставила за собой одностороннее право, когда человек приходит на пункт пропуска «Станица Луганска» на территорию Украины, определять – пропустит она человека на территорию Украины или нет, — говорится в сообщении.

Напомним, что на Украине предупредили, что КПП «Станица Луганская» будет закрыт на период с 15 по 31 октября. Однако по словам Кобцевой, пропуск людей через линию соприкосновения все равно проводился, и он также был выборочным. Зеленый коридор был для людей с пропиской на территории ЛНР.

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