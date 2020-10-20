Из позиций ВСУ в Авдеевке доносятся взрывы

Так выглядят "красные зоны" в Донбассе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наблюдатели представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня вечером зафиксировали взрывы на позициях украинской армии в районе Авдеевки к северу от Донецка. Об этом говорится в сообщении представительства.

- В 18:10 зафиксировано 2 взрыва на территории ВФУ по направлению населенного пункта Авдеевка, — сказано в сообщении.

Ранее сегодня в СЦКК сообщили, что из района Авдеевки по поселку Минеральное был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов. До этого наблюдатели СЦКК отметили один выстрел и противотанкового гранатомета РПГ и один выстрел подствольного гранатомета.

Ранее военкор Юрий Котенок дал комментарий относительно событий в Нагорном Карабахе и Донбассе, предположив провокации и попытку втянуть Россию. Он считает, что главы Турции и Украины придерживаются единого плана атак на Карабах и Донбасс.

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