Погода в Донецке на завтра: В Донбасс идет похолодание

Самая пора для фотосессий. Фото: Евгении Ка
Похоже, бабье лето решило окончательно покинуть дончан и на смену по-летнему теплой осени, приходят холода и сырость.
Уже завтра в Донецке и Донецкой Народной Республике столбик термометра не поднимется выше +14 днем и +1 ночью.
Дончанам синоптики обещают блачный день и пасмурный вечер, которые придут в Донецк на смену ясному утру. Без осадков.
21 октября почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи. В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: «С Трифона, Пелагеи все холоднее». Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советуют серьезно отнестись к подготовке к зиме.
Впрочем, буквально через пару дней тепло вернется в Донбасс и дневная температура достигнет +18.
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