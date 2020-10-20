Как в ДНР мотивируют соблюдать правила дорожного движения

Акция прошла в Горловке. Фото: ОО "Молодая Республика"

Сегодня в ДНР стартовала акция «Обрати внимание». Ее цель — снизить число дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Мероприятие прошло в Горловке. В планах — во всех городах и районах ДНР. При помощи трафаретов активисты создали на дорогах надписи: «Возьми ребенка за руку», «Выключи музыку в наушниках», «Встань с велосипеда».

- Мы уверены, что изображения на асфальте привлекут внимание людей и заставят задуматься о сознательном поведении на дорогах, − приводит пресс-служба слова руководителя ОО «МР» Кирилла Макарова.

Только за выходные на дорогах ДНР произошло 12 ДТП. Но, наверное, к любым надписям человек привыкает, а соблюдение правил должно войти в привычку, как водителей, так и пешеходов.

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