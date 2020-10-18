В Мариуполе ночная ссора закончилась стрельбой

На месте преступления было найдено оружие. Фото: facebook.com/MariupolPolice

В Левобережном районе Мариуполе произошла перестрелка. Двое мужчин с огнестрельными ранениями были госпитализированы, сообщили в патрульной полиции города.

- В ходе ночного патрулирования экипаж остановили люди и сообщили, что в их машине находится мужчина с огнестрельным ранением, - рассказывают правоохранители. – Горожане рассказали, что нападавший находится неподалеку.

Пострадавшему вызвали скорую. После этого полицейские отправились на место преступления, где обнаружили 26-летнего мужчину, рядом с которым лежали нож и пистолет. Также были найдены четыре стрелянные гильзы.

- Рядом стояла женщина. Она рассказала, что между ее бывшим мужем и нынешним парнем произошла ссора.

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